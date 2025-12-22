F3+阿信上海開唱！感性告白20年友情 「一直覺得不可能」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會19日於上海梅賽德斯奔馳文化中心首演。演唱會一開始，言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信乘著重機登場，以全新單曲〈放手一搏〉開場，接著他們重新詮釋經典歌曲4人首度合唱〈在這裡等你〉、〈Can’t help falling in love〉、〈Ask for more〉。在近3小時的演出中，以「Future、Friendship、Forever」篇章串聯全場，獻唱超過30首歌曲。

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信於上海開唱。（圖／相信音樂提供）

《F✦FOREVER恆星之城》首場演出，迎來全場尖叫。阿信說：「其實到這刻之前，我一點都不覺這演唱會會變成真的，我一直覺得是不可能的演唱會。一個團體有3個完美主義者，我先說除了我之外，這場演唱會要怎麼辦，燈光舞台走位，這幾位歌用累積20年的心情準備，都為了在場每一位，因為你們值得！」周渝民隨即解釋，「我們的完美是為了迎接你。」並表達對阿信的感謝，他說：「有些默契不需多說，就像阿信幫我們很多忙，自己身兼這麼多職務，還跳下來一起演出，很感動，謝謝你！」言承旭也接著說：「我真的覺得仔仔說得很有道理，我們能夠站在這，我要叫他長腿信，幫我們實現（夢想），幫我們做了很多的事。」聽到他們這樣說，阿信回說：「這不是應該在慶功宴說的話，現在才第一場。」

言承旭、吳建豪、周渝民這段跨越20年的友誼，在這趟恆星之旅更加緊密，也因為這趟旅程認識了新的朋友五月天阿信，阿信問他們3人對20年的友情描述，吳建豪說：「應該是包容，因為我們追求完美，感恩周圍的人包容我們。」言承旭認為是依賴，「看到Van Ness的表演，又會唱又會跳，又會彈吉他，仔仔的表演，讓人眼睛只要看到他很難離開，每次都會被他啟發，看到你們更好，也想更好，可以依賴彼此真好！」聽到這番話，周渝民感動地說：「可以被依賴真好！這麼多年其實很少會大夥約出來，但每次真的有什麼時有事，我馬上就會收到他們的關心，彼此之間的關注非常溫暖，讓我很珍惜，我只想說未來各位不管發生什麼事，不要忘了我們好不容易有一起聚集起來的友誼，可以長長久久！」





