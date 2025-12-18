F4三缺一朱孝天行蹤曝光 驚爆身體疼痛追尋心靈平靜

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4合體巡演缺一，言承旭、周渝民、吳建豪以及五月天阿信明天將在上海開唱，舉辦「F★FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，5萬張門票開賣就火速完售。這次無緣參與巡演的朱孝天行蹤也曝光，他與老婆韓雯雯遠赴尼泊爾尋求心靈平靜，更稱「身體的疼痛」其實很影響情緒。

朱孝天曬出多張尼泊爾風景照，更與韓雯雯前往加德滿都的滿願塔進行轉塔儀式，感動說：「尼泊爾是個挺神奇的地方，整整6天，很容易讓心靈沉澱下來，最神奇的地方是身體痛著，但不影響心靈，這是我從來沒有過的感受。」

朱孝天鬆口身體的疼痛其實很影響情緒，「我常常要用很強大的意志力，去壓制這個東西，才能夠讓情緒不被影響，在這邊我真的不用，身體痛是它在痛，我心裡很舒服，這是兩回事。」韓雯雯則說學會放鬆，「人都要成長，遇到事情都不要怕，一切都是最好的安排。」

