F4上海巡演日期確定！人員名單曝光「疑證實朱孝天被除名」

朱孝天遭剔除在F4合體巡演中。（圖／相信音樂提供）

經典男團「F4」解散多年，先前在五月天演唱會上正式復出，隨後相信音樂也證實，將於上海「梅賽德斯奔馳文化中心」舉辦演唱會，由五月天阿信擔任製作人。成員之一朱孝天日前傳出遭除名，雖尚未有正式說法，但近日流出的一份名單似乎間接證實了此事。

近期一份上海文旅局涉外演出活動文件曝光，演出及工作人員名單共有26人，僅顯示姓氏。值得注意的是，名單中包括言承旭（本名廖洋震）的「廖」姓、周渝民的「周」姓及吳建豪的「W」姓，卻未見任何「朱」姓人員，似乎證實朱孝天未參演此場演唱會。

廣告 廣告

演唱會名稱以「F☆FOREVER」呈現，並未出現象徵四人的團名「F4」字樣，也為活動留下更多討論空間。據悉，演出將於12月19日至22日在梅賽德斯奔馳文化中心舉行，目前官方宣傳照中僅出現除朱孝天外的其他三人。

F4今年先前曾在五月天大巨蛋演唱會上合體，掀起歌迷回憶潮，並於北京鳥巢演出，激起外界對復出的期待。朱孝天曾透露F4已錄製兩首新歌，但外傳他在直播中提前洩露消息，疑似成為此次巡演遭除名的原因。對此，相信音樂回應表示，演唱會將以最高規格籌備，由五月天阿信擔任音樂及演唱會製作人，「在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」

更多中時新聞網報導

JLPGA》最強新人首冠 吳佳晏大王製紙賽封后

學生赴陸須自審 挨批綠色恐怖

《誰想當老大》黑幫片喜感爆發