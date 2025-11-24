F4上海演唱會日期曝光！演出名單1細節 證實「朱孝天遭除名」

娛樂中心／綜合報導

偶像男團「F4」解散16年正式復出，所屬相信音樂證實將於12月在中國上海「梅賽德斯奔馳文化中心」舉辦演唱會，並由五月天阿信擔任製作人。如今演出日期、人選曝光，上海文旅局公開的文件中，演出人員包含言承旭（本名廖洋震）的「廖」姓人員，以及周渝民（仔仔）「周」姓、吳建豪「W」姓人員；先前傳出遭「除名」的朱孝天，則疑似不在名單內。

F4左起朱孝天、周渝民、吳建豪、言承旭。（圖／翻攝自微博）

根據上海文旅局網站，「F★FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」上海站將於12月19至22日每晚7點10分在梅賽德斯奔馳文化中心登場。值得注意的是，演唱會名稱「F」並未敘明「F3」或「F4」，而是在數字部分以星號代替，留下想像空間；演出與工作人員名單中，也未見「朱」姓人員，外界推測朱孝天恐怕真的不會參與。

上海市文旅局公開F4演唱會資訊。（圖／翻攝自上海市文旅局官網）

日前相信音樂也回應F4合體計畫：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」並強調將以最高規格籌備這次演唱會，一切消息依官方公布為主。

