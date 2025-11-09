F4下月上海開唱獨缺他！朱孝天宣布新規劃「結束一些不好的事情」

朱孝天（中）將不參與F4下個月即將啟動的全新巡演。翻攝相信音樂提供影片

華語傳奇男團F4由言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪與朱孝天組成，自《流星花園》成名以來已成無數粉絲心中經典。《鏡報》今（9日）獨家報導，F4即將推出作品並籌備下個月的演唱會，2項規劃皆由五月天阿信擔任製作人，但F4陣容少了朱孝天，將由F3啟動全新音樂計劃。

據了解，由於朱孝天多次在直播中不慎「暴雷」F4未公開的計劃，讓團隊相當苦腦，最終決定由言承旭、周渝民與吳建豪三人組成「F3」聯手出擊，推出全新單曲並展開世界巡演。令人驚喜的是，相信音樂也證實，F3的新歌與巡演將由五月天主唱阿信親自擔任製作人，堪稱「華語樂壇夢幻聯名」。

朱孝天近年將事業重心轉往中國直播與電商領域，經常親自開播帶貨，與粉絲互動熱絡。他昨（8日）在社群上宣布成立新公司，邁向人生新篇章．並透露「結束了一些不好的事情，這次是個新的開始」，並表示首次創業仍有許多要學習之處，希望夥伴與藝人們能多給予支持，開創屬於自己的舞台。

F4改組成F3，下個月將在上海啟動全新巡迴演唱會。相信音樂提供／資料照



