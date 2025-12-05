F4不只阿信還有天王加入！周杰倫震撼合體 超狂陣容全網暴動

周杰倫（中）與言承旭、吳建豪、周渝民、阿信合唱〈恆星不忘Forever Forever〉。相信音樂提供

宇宙級最強恆星陣容夢幻合體！華語樂壇迎來前所未有、無法複製的歷史性一刻！周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信空前的傳奇合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉在今（5日）傍晚5點全球同步數位上線。

〈恆星不忘Forever Forever〉由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，世紀級兩強聯手打造，而在戲劇、電影、音樂各有一片天的言承旭、吳建豪、周渝民，多年後再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，五人唱得開心，也玩得盡興，並從中獲得感動。

少了朱孝天的F3將在上海啟動全新巡迴演唱會。相信音樂提供／資料照

吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」包容年輕的自己，允許一切的發生，把最好的人事物留在身邊，言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」

周渝民感觸極深表示：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

周杰倫（中）與言承旭、吳建豪、周渝民、阿信合唱〈恆星不忘Forever Forever〉。翻攝jaychou IG

周杰倫為F4打造神曲。資料照



