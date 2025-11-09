F4傳合體計畫獨缺朱孝天？相信音樂發聲 阿信任演唱會製作人

藝人言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天組成的「F4」，憑藉偶像劇《流星花園》紅遍亞洲；時隔16年，今年7月他們在五月天阿信的號召下，於大巨蛋演唱會驚喜合體。然而未來的團體計畫卻傳出從F4變為F3的消息。

F4時隔16年再次合體。（圖／翻攝自相信音樂 臉書）

今年7月F4在五月天台北小巨蛋演唱會和北京鳥巢演唱會精彩合體演出後，就傳出F4的合體巡演計畫可能破局的消息，起因疑是成員朱孝天在直播中過度透露相關內容。

F4近日在五月天演唱會合體。（圖／翻攝自相信音樂 臉書）

根據《鏡報新聞網》報導，當時朱孝天在五月天演唱會後的直播中透露，他已試唱了兩首新歌，更提到相信音樂希望團員減少個人活動，以配合團體行程安排，這些未經授權的訊息披露，讓工作團隊十分困擾。該團隊經過多次討論後，疑因擔心朱孝天再次於公開場合不慎透露計畫細節，影響整體進度，最終決定以F3的形式進行後續音樂活動。

朱孝天在直播自爆已試唱兩首新歌，工作人員在一旁緊急制止。（圖／翻攝自微博）

而相信音樂表示：「我們正以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息以官方公布為主。」同時，公司也提到阿信不僅提供協助，還參與音樂製作與演唱會策劃，與F3成員在多次會議中激盪出不少創意，共同設計演出內容。

