F4傳回歸變F3 朱孝天落單昔吐露「F4裡混最差那個」真實心聲網全淚崩

娛樂中心／綜合報導

經典偶像男團 F4 繼今年7月於五月天「5525 回到那一天」台北大巨蛋演唱會驚喜合體後，近日再度傳出震撼消息3位成員 周渝民（仔仔）、言承旭、吳建豪（Van Ness）將正式回歸樂壇，推出全新作品展開世界巡演，首站預計於下月在中國上海連唱三場。不過傳出整個計畫獨缺成員朱孝天。對此，相信音樂尚未正面回應，而朱孝天的一舉一動反應也引發關注。

事實上，朱孝天於5年前便在陸綜《王牌對王牌》第4季中侃侃而談，誠實剖白自己多年來心路歷程。他直白表示：「大家都覺得我是F4裡混得最差的那個，你看我現在身材走樣了、臉也腫了，但我真的不在意別人怎麼看我。人到了某個年紀，就應該有那個年紀的樣子。」

朱孝天表示自己為了父親決定冒著被罵的風險接演楚留香（圖／翻攝自翻攝自微博）

朱孝天回憶起當年接演《楚留香》一角時的心境，坦言原本認為自己資歷太嫩並不想接演，然而在得知「父親病危」後，幾經考慮毅然答應，「我爸很喜歡楚留香這角色，小時候會一起看，後來我趕去劇組穿上戲服拍照給他看，在病床跟他說『你兒子就是這一代楚留香』，當時他已經說不出話來，他看著那張照片，將照片放在懷前，然後再看著照。」朱孝天坦言看到這畫面「心真的糾結。」

然而在《楚留香》拍攝不到兩週，父親卻離世，他哽咽道：「那時候我真的崩潰了，想立刻回家，但劇組跪著求我別走，我也確實沒有走，我想也許我爸會希望我堅持下去。」坦言最遺憾就是父親看不到自己演的楚留香。這段真摯告白讓全場觀眾與主持人都紅了眼眶，在一旁的言承旭也安慰他，網友更留言：「那一刻他不再是偶像，是個真實的人。」

近來，朱孝天在中國成立自己的經紀公司，親自擔任負責人。開業儀式上他表示，自己在演藝圈摸滾跌爬多年，終於決定「結束一些不好的東西，迎向更好的開端」。儘管未參與此次F4重組計畫，但他以一種更成熟的姿態，重新定義了「成長」與「放下」的意義。

