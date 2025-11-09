F4傳正式復出「獨缺朱孝天」！F3演唱會12月開跑 相信音樂回應了

娛樂中心／綜合報導

偶像男團「F4」朱孝天、周渝民、言承旭、吳建豪睽違16年，今年7月在五月天「5525 回到那一天」演唱會驚喜合體，掀起全場回憶殺，後續一度傳出將籌備新歌及巡演正式復出，卻因朱孝天頻繁爆雷導致計畫喊卡。據悉近日計畫重啟，卻獨缺朱孝天，將於12月以「F3」之姿在中國上海舉辦演唱會，相信音樂也回應了。

F4朱孝天（左起）、周渝民、吳建豪、言承旭時隔16年世紀合體。（圖／翻攝自微博）

F4復出計畫一度傳出破局，如今根據《鏡報》報導，團隊經過多次開會討論，決定忍痛排除朱孝天，其他3位「F3」不僅將推出新歌，世界巡演也將於12月起跑，首站在上海「梅賽德斯奔馳文化中心」一連舉辦3場，並由五月天阿信擔任製作人。對此，相信音樂證實新歌與演唱會都在進行中，詳細時程仍待進一步公布。

朱孝天先前頻頻爆雷F4合體計畫，如今傳出被排除在計畫之外。（圖／翻攝自抖音）

事實上，F4當初在五月天演唱會合體時，朱孝天就被直指與其他3位團員互動偏冷，疑似「不熟」。不過他當晚在台上開心直呼「這陣子一直在裝傻，誰問我我都說『我不知道』、『我跟他們不熟』。今天過了以後，終於可以不用再裝傻，很開心」，事後更在社群平台分享4人合唱及圍圈擁抱畫面，並標註日期「25/07/12」，足見歷史性的這天對他來說意義非凡。

