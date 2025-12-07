F4合體啟動新巡演！網敲碗「飛輪海接棒回歸」吳尊鬆口回應了

記者徐珮華／綜合報導

男團「F4」睽違16年回歸華語樂壇，除了朱孝天以外，其餘成員言承旭、吳建豪、周渝民不僅將舉辦「F✦ FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，還與五月天阿信、周杰倫合作新歌〈恆星不忘Forever Forever〉。演藝圈回憶殺掀起風潮，當年風靡一票粉絲的「飛輪海」是否有望合體，團員吳尊近日受訪也鬆口回應了。

吳尊鬆口飛輪海合體可能。（圖／翻攝自吳尊IG）

根據《明報》報導，吳尊昨（6）日出席澳門「網球無界限」活動，談及飛輪海合體計畫，坦言成員們不常見面卻仍保持聯絡，是否合體必須以眾人意願為主，自己則抱持開放態度順其自然。至於15歲愛女NeiNei日前被爆出疑似戀愛，吳尊否認傳聞，但也強調「如果女兒真的有男友，我會跟他見面、吃飯聊天多了解，但不是要給子女壓力」。

「飛輪海」吳尊（左起）、炎亞綸、汪東城、辰亦儒。（圖／翻攝自華研國際YouTube）

「飛輪海」由吳尊、汪東城、炎亞綸、辰亦儒組成，2005年底出道後，以《惡作劇之吻》、《終極一班》、《終極一家》等戲劇打開知名度；音樂作品方面，〈我有我的Young〉、〈出神入化〉、〈只對你有感覺〉等曲至今仍有超高傳唱度。吳尊2011年因家庭及事業原因退團後，成員各自單飛發展，約莫於2012年正式解散。

