F4合體少一人！律師點破朱孝天被排除關鍵：被捨棄也是剛好

F4睽違多年合體卻變F3，朱孝天缺席掀起「被退出」風波，他點名相信音樂主管對他抹黑、潑髒水。（圖／翻攝自朱孝天微博）





F4久違再度合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信、周杰倫合作，卻少了成員朱孝天，畫面從F4變成F3，引發外界熱議。

朱孝天在回應中公開點名相信音樂主管「艾姐」謝芝芬，表示對方一開始以「集結青春回憶」為由邀他加入重聚企劃，後來卻對他抹黑、潑髒水，讓他感到心寒。他語帶無奈地說，既然對方的目的已達成，就好好把演出和演唱會做好，「那我就回到自己該做的事，麻煩妳高抬貴手一下」。

對此，「實話律師」蘇文俊在Threads上發文表示，翻譯了事件脈絡。他認為，朱孝天的態度可以簡化成：「我是F4，先拒絕你的條件，但你最後還是應該照我想要的方式來談，怎麼可以就這樣算了？現在再給你一次機會，快點來找我合作。」

蘇文俊指出，若從談判角度來看，就是朱孝天下錯了盤，高估自己的重要性，也誤判相信音樂「一定要湊齊完整F4」的決心，於是以為自己有足夠籌碼可以和公司拉扯，結果反而把局面「玩崩」，最後遭到排除，「現在才急著喊話想加入，我想大概沒機會了」。

他也提到，其他三位成員在公開訪談中的狀態，看起來比較像是單純敘舊、讓粉絲開心，沒有太多算計。對比之下，朱孝天在兩岸一直被視為F4中人氣相對較低的一位，卻「各種意見很多」，在立場與期待落差之下被捨棄，「也並非毫無跡可循」。



