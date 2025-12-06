F4合體真的沒有朱孝天 新歌聯動「周杰倫、五月天阿信」

男團F4真的變F3了！合作華語樂壇巨星周杰倫、五月天阿信驚喜合作推出新單曲《恆星不忘 Forever Forever》，掀起樂迷熱烈討論。這首夢幻聯動作品由吳建豪、周渝民、言承旭與兩大天王共同演唱，MV分別在台北、香港、上海等地取景拍攝，上線11小時即累積29萬次點閱。此次合作不僅為即將在上海舉辦的演唱會預熱，也證實了F4合體計畫確實少了朱孝天一角，引發粉絲關注。

F3新歌合體「周杰倫、阿信」，預熱上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

這首由周杰倫作曲、阿信填詞的歌曲充滿巧思，MV中藏有諸多致敬經典的彩蛋，包括《戀愛ing》和《不能說的秘密》等五月天、周杰倫代表作的元素，讓粉絲驚喜連連。據了解，這項合作計畫早在今年7月就已醞釀，當時F4成員現身五月天演唱會前一個月，阿信便向周杰倫提出邀歌想法。周杰倫初聞此事僅簡短回應「不錯喔」，直到9月阿信再次詢問並遞出歌詞後，周杰倫立即完成了曲子創作。

值得注意的是，這次合作也間接證實了F4合體計畫確實不包含朱孝天。回顧今年7月，朱孝天曾在公開場合透露：「五月天的嘉賓的事情，想要延伸到後面的一些東西，我也同意這件事情，但是反正現在後續要怎麼做，那就談著嘛。」這番言論被視為「慣性暴雷」，可能影響了原本的合作計畫。自新歌發布後，朱孝天尚未在微博上對此事做出任何回應。

