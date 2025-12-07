F4合體還有機會？朱孝天遭除名 阿信一句話埋伏筆

「F4」合體開唱朱孝天遭踢出，改加入五月天阿信。（圖／翻攝自相信音樂臉書、阿信IG）





男團「F4」先前在五月天台北大巨蛋演唱會合體，掀起一股回憶殺，不過日前公布的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會中，成員朱孝天慘遭除名，由言承旭、吳建豪、周渝民搭配五月天阿信開唱。對此，阿信發文似乎留下伏筆。

F4在演唱會合體後，正式回歸歌壇，正當歌迷紛紛敲碗新作品之際，朱孝天卻頻頻在社群暴雷，隨後不僅新巡演遭除名，甚至日前推出的新歌〈恆星不忘Forever Forever〉也沒有他，改由其他3名團員加上阿信及天王周杰倫。

阿信在昨（6）日迎來50歲生日，他在社群寫下感言，將與F4合唱及巡演形容為「瘋狂的事」，只是跟一開始預想的不同，「知道即使了盡全力，也不能期盼每個人都覺得滿意，我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花。」一席話也為F4全員到齊留下伏筆。



