F4合體開唱獨缺他！朱孝天不藏了 宣布新身分：結束一些不好的事

娛樂中心／綜合報導

天團F4由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，先前在五月天演唱會中合體掀起話題，沒想到如今又爆出要開演唱會，而朱孝天似乎因為多次暴雷而被排除在外。然而，昨（8日）朱孝天才在社群中宣布成立新公司的喜訊，坦言是人生的新篇章。

朱孝天近來將事業重心擺在中國直播帶貨事業，從昨（8日）釋出的Vlog可以看到，朱孝天正在舉行新公司的開幕儀式，致詞時朱孝天感性表示「結束了一些不好的事情」，如今也算是來到一個好的開端，謙虛表示自己是首次開公司，未來還有許多要學習的地方，因此希望合夥人跟藝人們能夠多多支持他。

廣告 廣告

據《鏡報新聞網》指出，F4確定重啟演唱會計畫，不過成員之一的朱孝天被排除在外，原因據悉與他多次暴雷有關，將由言承旭、周渝民、吳建豪一同推新歌以及展開世界巡演，而五月天阿信也會參與演唱會的製作規劃，對此，相信音樂強調目前都在進行中，未來會在公布詳細的行程。

朱孝天（中）參加新公司開幕儀式。（圖／翻攝自朱孝天小紅書）

更多三立新聞網報導

拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門

妻肝硬化病危！52歲男星鏡頭前「痛哭求醫藥費」：2天內要手術

粿粿、王子美國同遊被指沒邊界感 大咖韓星脫口：會偷吃就是會偷吃

被私訊開價！女星證實收金主飯局邀約 「5位數免碰身體」她喊不夠

