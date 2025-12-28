F4合體、朱孝天翻臉全入戲 舞台劇未寫北捷隨機殺人原因曝

《西門町一番地》重現經典歌曲，一登場台下觀眾歡呼不斷。（圖／全民大劇團提供）





沉浸式戲劇《西門町一番地》迎來第六輪加演，現場笑聲與掌聲不斷，《超級星光大道》出身的周定緯，將在跨年場初登場演出，將以與其他場次不同的形式詮釋西門紅樓的故事，並現場演唱多首舞曲，為跨年夜注入熱力十足的舞台魅力，讓觀眾一飽耳福。

《西門町一番地》第六輪加演新卡司周定緯。（圖／全民大劇團提供）

《西門町一番地》以西門紅樓為故事舞台，從1908年出發，透過戲劇、歌舞與沉浸式互動形式，帶領觀眾穿梭不同年代，看見城市的繁華變遷與人情風景。演出過程中，觀眾將隨著劇情推進，由演員親手將多達12道小吃送達觀眾手中，讓觀戲不僅是視覺與聽覺的享受，更成為一場融合味覺的城市記憶之旅。

除了深受台灣觀眾喜愛，也有多位名人前來觀賞，包括施振榮、盛治仁、白冰冰、邰智源、鍾欣凌、溫嵐、安心亞、鄧惠文、李濤、李艷秋、岑永康夫妻等人，皆曾到場欣賞演出，對作品的沉浸式形式與濃厚台味印象深刻。

《西門町一番地》多位名人前來觀賞(左起謝念祖、木星、鍾欣凌、施振榮、蔡燦得、林斌)。（圖／全民大劇團提供）

向來緊扣時代脈動的全民大劇團，也將近年來的年度話題巧妙融入演出內容，包括王世堅成名曲〈沒出息〉、F4合體等熱門話題，引發觀眾會心一笑。團長謝念祖於謝幕時也分享，自己曾猶豫是否要將近期發生的攻擊事件放進劇中，但最終仍選擇呈現，「因為這些都是我們共同經歷的事情。即使外面的世界混亂，我們依然可以找到人性的光明與善良。」

《西門町一番地》康茵茵重現崔苔菁造型。（圖／全民大劇團提供）

《西門町一番地》康茵茵重現崔苔菁造型。（圖／全民大劇團提供）



