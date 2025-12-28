F4合體、朱孝天翻臉全都入戲！最跟上時事舞台劇大唱〈沒出息〉

《西門町一番地》康茵茵重現崔苔菁造型。（全民大劇團提供）

歲末最強口碑沉浸式戲劇《西門町一番地》，跨年場次迎來全新卡司加入，《超級星光大道》出身的周定緯初登場演出。他以不同的形式詮釋西門紅樓的故事，並現場演唱多首舞曲，為跨年夜注入熱力十足的舞台魅力，讓觀眾一飽耳福。

向來緊扣時代脈動的全民大劇團，將年度話題巧妙融入演出內容，包括王世堅成名曲〈沒出息〉、F4合體、朱孝天翻臉等熱門話題，引發觀眾會心一笑。團長謝念祖於謝幕時也分享，自己曾猶豫是否要將近期發生的攻擊事件放進劇中，但最終仍選擇呈現，「因為這些都是我們共同經歷的事情。即使外面的世界混亂，我們依然可以找到人性的光明與善良。」

《西門町一番地》將年度話題巧妙融入演出內容。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》以西門紅樓為故事舞台，從1908年出發，透過戲劇、歌舞與沉浸式互動形式，帶領觀眾穿梭不同年代，看見城市的繁華變遷與人情風景。演出過程中，觀眾將隨著劇情推進，由演員親手將多達12道小吃送達觀眾手中，讓觀戲不僅是視覺與聽覺的享受，更成為一場融合味覺的城市記憶之旅。

《西門町一番地》12道台灣小吃由演員親手送到手裡。（全民大劇團提供）

為迎接跨年時刻，劇團特別為跨年場觀眾準備限定暖場禮，包含螢光棒與啤酒，12月31日至1月4日場次，將由方宥心、周定緯、康茵茵、呂紹齊共同演出，購票請至OPENTIX 兩廳院售票系統。

