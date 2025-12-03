F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因

吳建豪將與F4成員正式回歸歌壇。(圖／粘耿豪攝）

F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。

吳建豪雖然已經46歲，不過靠著運動和飲控維持下，不僅有凍齡外貌，還有著結實傲人身材，讓所有人稱羨不已，不過日前曬出站在電梯內的自拍照，卻讓許多人認不出來，他帶著毛帽及黑框眼鏡，身穿白T搭配深色長褲，看起來相當有型，不過身材卻變得骨瘦如材，過去鍛鍊出來的結實肌肉全都消失，雙頰更是直接凹陷，外貌看起來蒼老不少。

吳建豪暴瘦模樣曝光。(攝自微博）

照片曝光後，讓網友難以相信自己的眼睛，紛紛留言：「吳建豪最近經歷什麼事情」、「太瘦了吧，這樣真的不好看」、「像個骷髏一樣，有點可怕」、「人太瘦了，就會特別顯老」、「是為了年底演唱會才瘦成這樣嗎」、「會不會是生病了，之前的狀態就很健康很好看」、「男生也有斷崖式衰老，還以為是6、70歲的老人」，對此，吳建豪道出原因：「瘦了還挺明顯，加上拍攝角度和死亡頂光」。

吳建豪過去為了維持完美體態，每天只吃水煮餐或雞胸肉等原型食物，而且不加調味料，清淡飲食不但控制住熱量，也維持住完美體態，加上為了不快速老化、膚質變差，堅持不喝手搖飲，如今暴瘦模樣與過往形成極大反差，才讓外界擔憂是否身體出了狀況。

