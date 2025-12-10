F4少了朱孝天 從自抬身價到棄若敝屣

近日華人音樂圈最大盛事，就是F3言承旭、周渝民、吳建豪、天王周杰倫和天團五月天阿信的新歌上線，同時F3言承旭、周渝民、吳建豪和阿信將在上海舉辦演唱會，至於原本是F4一員的朱孝天則不在名單中。朱孝天直播表示3個月前拒絕相信音樂的3個要求後就被單方面斷聯，還被該公司營運長艾姐潑髒水，不過網友並不買帳，認為F4無法合體，問題都出在朱孝天個人身上。

時至今日，朱孝天急了、慌了，發現原來F4不是非他不可，就如同阿信之前直播時曾提到，艾姐為了促成F4合體，搭飛機的里程數多到可以繞地球兩圈，就是不放棄任何機會，但顯然被朱孝天種種的甩態、傲嬌，搞到最後一刻只能放棄，而F4裡最不紅的朱孝天，之前的一切作為看來只顯得做作、可笑。

論顏值，言承旭和周渝民狠甩朱孝天好幾條街；論音樂舞蹈才華，吳建豪狂贏朱孝天；論演技，周渝民從花澤類到金鐘獎男主角，努力更是有目共睹，而朱孝天有甚麼？除了直播賣貨，看不出任何進步和努力，更罔論其他三位隨著年齡增長益發成熟低調，朱孝天卻總是在直播管不住嘴，大放厥詞提前曝光F4合體的細節和進度。

五月天演唱會F4合體3天後，朱便開直播，在線人數衝高到數十萬人次，朱竟然透露了唱片公司的企劃「F4錄了新歌」，面對直播間觀眾充滿了期待的話語，朱卻當成對自己的支持度，對於自己接下來的演場會信心滿滿，結果是打了對折還賣不掉。

從小虎隊到F4，大眾所懷念的是共同的青春，靠的是集體記憶，朱孝天誤判成了個人英雄主義，自以為是周杰倫、蔡依林，換個角度想，若朱孝天有周、蔡兩人的個人票房魅力，也不致淪落直播賣貨，高估了個人談判的籌碼，相信音樂提供了一次絕佳機會，讓朱孝天可以好好蹭F4這個品牌，甚至趁著觀眾的激情達到事業回春，沒想到朱孝天卻把自己當成個咖，以為F4缺他不可，結果相信音樂擺出了F3、周杰倫加上阿信，含金量遠遠超過F4，朱淪落到全盤皆輸，竟還不肯罷休千錯萬錯都是別人的錯，搞到被兩岸觀眾唾棄。

面對F4少一人，一向懂得為他人保留餘地，維持體面的阿信仍然表示「我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花」，結果咧？相較於阿信的體面和禮貌，更顯得朱孝天的無理和愚蠢。

24年前的流星花園紅遍東亞，24年的五月天開了第一場巡迴售票演唱會，相較其他F3在各自領域努力發光，相較於時不時被青鳥質疑，總是謙沖體面回應的阿信，人屆中年的朱孝天，難道還沒發現24年前天上掉下來的一次幸運演出，已經被自己揮霍的差不多了。

