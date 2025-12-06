F4巡演不見朱孝天！韓雯雯心疼護夫爆他「狂瘦15公斤」 網翻出本人「不願去」回應

韓雯雯（中）在北京鳥巢演出當天在後台與F4團員合影。左起為言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民，如今朱孝天缺席F4新歌與巡演，她也出聲護夫，卻跟朱孝天回應不同調。翻攝韓雯雯微博

《鏡報》日前獨家報導，F4合體推出的新歌《恒星不忘Forever Forever》，由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信共同演唱，而昨日MV公開，果真少了朱孝天，卻多了驚喜周杰倫。對此，朱孝天結婚9年的妻子韓雯雯於5日開直播回應此事，透露朱孝天為了能呈現溫暖和諧的合體畫面，背後付出了巨大的努力與期待，言語中充滿了對丈夫的心疼。

當言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天在北京鳥巢五月天演唱會上現身，韓雯雯當時也在後台站C位與F4合照，表示：「等了這麼多年，終於圓夢啦~F4！」但F4開始進入專輯錄製與巡演籌備期，朱孝天就常在直播中不時透露復出進度，直言自己已經試唱了兩歌，造成工作人員困擾，後續傳出巡演與專輯都不會有他參與的消息。

F3與周杰倫合作 翻出周杰倫、周渝民「假吵架」往事

而昨天F3新歌與MV釋出，果然沒有朱孝天之餘，還增加了五月天阿信與周杰倫兩大天王，給了歌迷意外驚喜，MV更是在五個不同地點大手筆拍攝。而F4與周杰倫當年拍百事可樂廣告時，周渝民與周杰倫「假吵架」趣事更被網友翻出顯示兩人的好交情，不少人也好奇朱孝天對此事作何感想。

網友問朱孝天為何沒現身巡演 本人回應「不願去」

有網友曬出截圖表示，有網友在朱孝天直播時問：「我弱弱問一句，他們3個開F3演唱會真的不帶你嗎？」下面有網友回：「有沒有可能是他不願意去。」朱孝天直接在下面回應：「沒錯！」

而韓雯雯則在直播中透露，朱孝天非常希望能與團員們合體，一直跟她說要調理好身體，展現最好狀態。她表示朱孝天為了這個合體機會，整整一個多月的時間，硬是瘦下了30斤（15公斤），「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈。」

韓雯雯在直播中情緒低落，數度大嘆氣。她表示朱孝天曾對合體寄予厚望，一心只想期待「要去赴那場約」。然而，在合體進度曝光後，突然莫名其妙的「黑他、謾罵、造謠事情全都來了」，各種惡意指責對朱孝天造成很大的傷害。

韓雯雯大嘆氣護夫：請多些善意，別傷害一心期待赴約的人

韓雯雯呼籲網友能多些善意：「其實這2年我跟天哥心態特別好，也不想爭不想比，就是過好兩人安穩小日子就很知足了，懇請直播間朋友，大家多一些善意吧，不要惡意言語傷害別人了，唉，更何況去傷害一個一心只想期待，要去赴那場約的人，不要再去傷害別人了。」

她語氣堅定地表示：「『流星花園』不只是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀對不對！」並再次提醒大家，可以支持朱孝天，但請「多些善意、少些惡意評論吧。」

朱孝天被退出F4成了熱搜關鍵詞，不少網友覺得朱孝天先前曾說他不喜歡F4的歌，也回應網友說是他不願意參與F4合體，妻子韓雯雯卻又回應朱孝天特別期待，前後矛盾，還有網友表示，朱孝天身為與大S合拍《流星花園》的F4成員，現在卻幫大S前夫汪小菲賣起麻六記酸辣粉，「F4的西門幫杉菜前夫直播帶貨，世界真奇妙！」

朱孝天與大S前夫王小菲合作，直播帶貨麻六記酸辣粉，網友喊：「世界真奇妙！」



