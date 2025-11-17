F4巡演被爆「除名」首露面 朱孝天唱齊秦名曲淚崩「疑洩心聲」

朱孝天唱到一半在舞台上潸然淚下，還拿起毛巾拭淚。翻攝自微博



「F4」成員朱孝天日前爆出被從F4巡演中「除名」，引起許多網友熱烈討論，事件爆出後，15日朱孝天首度公開露面，以個人身分舉辦演唱會，不過唱到前輩齊秦名曲《大約在冬季》時，卻因不明原因唱到哽咽落淚，還趁著間奏時，在台上拿起毛巾擦臉拭淚，引起外界猜測是否和遭除名一事有關。

朱孝天7月才在五月天大巨蛋演唱會上和F4其他3位成員言承旭、周渝民、吳建豪夢幻合體，不過後續卻頻頻在直播中「暴雷」，多次於直播中透露關於新歌和巡演消息，傳出因此合作生變，F4將改為「F3」。朱孝天對此回應「我們也不清楚什麼情況」，似乎對F3傳聞毫不知情。

15日朱孝天在廣東陽江市體育館展開「啟點的起點」巡迴演唱會，並以「啟點樂團」主唱身分回歸，除了獻唱F4時期代表作《流星雨》外，還演唱多首經典歌曲與新創作，不過在翻唱齊秦《大約在冬季》時，卻在舞台上潸然淚下，並拿起毛巾拭淚，讓許多網友聯想是因最近的紛擾觸動情緒。不過朱孝天當晚的表現也受到許多網友批評，認為朱孝天演唱會過程多次走音、唱功不佳，引起許多討論。

針對朱孝天爆出不會參與此次F4巡演，相信音樂則回應「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容」。回應中只提及「3人」，間接證實了朱孝天不會參與演出的傳聞。至於巡演預計將自今年12月起展開，相信音樂表示「將以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」

