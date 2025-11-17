F4巡演變F3？朱孝天開唱突落淚掩面 疑洩巡演「被除名」心聲

（娛樂中心／綜合報導）經典偶像團體F4原定12月在上海舉辦巡演，但近來卻傳出「F4」變「F3」風波，成員朱孝天因先前多次在直播中發表爭議言論，最終遭主辦方除名。朱孝天15日於廣東舉辦個人演唱會時情緒激動、哽咽落淚，被外界聯想可能與遭除名事件有關，引發熱議。

圖／朱孝天在廣東的個人演唱會上情緒激動，拿毛巾掩面。（翻攝 微博）

朱孝天當晚演唱經典歌曲〈大約在冬季〉時突然哽咽，拿毛巾掩面片刻，場面一度哀傷。由於近期正值F4改組風波，他的情緒反應被認為與此事件不無關聯。不過，也有網友聚焦於他的現場表現，指出多次走音、唱功不穩，引發網路上正反兩派意見，有人力挺他真情流露，也有人批評「狀態明顯不如以往」。

根據陸媒《紅星新聞》報導，對於F4上海巡演改組成「F3」一事，朱孝天方面僅低調回應：「我們也不清楚什麼情況。」至於是否會參與該場活動，相關人士則表示「目前不方便透露」，態度顯得曖昧。

圖／外傳F4上海巡演將改組成「F3」，將朱孝天除名。（翻攝 微博、朱孝天IG）

回顧過去，朱孝天今年7月曾於五月天大巨蛋演唱會驚喜合體言承旭、周渝民、吳建豪，上演F4經典重聚，令粉絲感動不已。然而之後他多次於直播中爆料演藝圈內幕、言辭引發爭議，被外界認為影響團體形象，傳出因此與巡演主辦單位出現歧見。

朱孝天本月8日宣布成立傳播公司，並簽下包括妻子韓雯雯在內的多名藝人，轉向幕後發展。他在開業儀式上坦言：「我也是沒想到會莫名其妙走到這一步。」強調結束一些不愉快的過去、迎接新的開始，希望未來能穩定經營事業、專注音樂與表演。

