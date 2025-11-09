F4復出恐少一人變F3 傳朱孝天害慘自己

男團F4今年在台北大巨蛋及北京鳥巢擔任五月天演唱會的嘉賓後，傳出將有復出計畫，包括發行新專輯及展開世界巡迴演唱會。然而，據報導指出，復出陣容可能從F4變成F3，少了一名成員，而被排除在外的疑似是朱孝天。原因可能與他多次在公開場合透露不該說的計畫有關。對此，相信音樂已回應表示相關計畫正在進行中，並請大家拭目以待。

近期傳出男團F4復出將少一人，變成「F3」。（圖／相信音樂提供）

今年7月，F4曾受邀在台北大巨蛋擔任五月天的演唱會嘉賓，重現經典畫面，讓許多粉絲感到驚喜。隨後7月底，他們再次應邀登上北京鳥巢舞台。當時關於四位男神是否會合體重回歌壇的問題，朱孝天曾語帶保留地回應。

根據平面媒體報導，由阿信領軍的相信音樂正協助啟動F4的復出計畫，不僅會有新專輯發行，還將展開世界巡迴演唱會，傳聞阿信將擔任製作人。計畫中包括12月在上海萬人場館連續舉辦三場演唱會。不過，令人意外的是，人員組成可能從F4變成F3，少了一人。

相信音樂回應「新歌與演唱會都在進行中」。（圖／相信音樂提供）

對於成員減少的原因，報導指出可能與朱孝天過於直率的言行有關。在7月底擔任五月天嘉賓後，朱孝天似乎因太過興奮，在直播中透露了許多不該公開的訊息。他曾在直播中提到：「四人可能還要再發一張專輯」，又說：「他們說想要藉這個五月天的嘉賓的事情，想要延伸到後面的一些東西，我也同意這件事情，但是反正現在後續要怎麼做，那就談著嘛，我也不能說太多。」

然而，朱孝天每次雖然表示「不能說太多」，卻往往把許多內幕都說出來了。這種屢次破壞驚喜的行為，很可能就是他被排除在外的主要原因。針對F3的相關消息，相信音樂罕見地做出回應，表示關於F3的新歌和演唱會都在進行中，相關細節請大家拭目以待。至於F3少了誰，相信音樂並未特別說明。

