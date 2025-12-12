F4復出獨缺朱孝天 陳美鳳曝私下與言承旭對話：他很貼心

56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，12日晚間補辦婚宴，演藝圈嘉賓雲集，陳美鳳身穿紅色高領毛衣現身祝賀，並送上五位數紅包。F4最近正式復出，將舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，首站將於12月19至22日於上海開唱，然而原始班底獨缺朱孝天，改由五月天阿信加入，與言承旭關係要好的陳美鳳，對此也發表看法。

陳美鳳參加高欣欣、李國超婚宴（圖／小娛樂）

胡瓜今日（12）脫口明年將結束《綜藝大集合》主持，消息來得突然，就連陳美鳳也不知情，表示兩人私下沒有聊過，她也是因記者追問才知道，表情明顯有些錯愕。陳美鳳認為，觀眾已經習慣在民視看胡瓜主持，對於胡瓜的決定：「瓜哥可能有自己的規劃，但山不轉路轉，也許哪天就又見到了。」兩人私下並沒有聊過合約問題，不過知道胡瓜有新節目在籌備，也就是今日舉辦首映會的《週末最強大》。

高欣欣與李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴（圖／小娛樂）

另一方面，F4最近推出新歌，然而僅有言承旭、吳建豪、周渝民三人，成員朱孝天「被退出」，就連即將啟動的巡演也被排除在外。陳美鳳表示，言承旭很貼心，還有特別聯絡，邀請她去看表演，可惜自己當天已經有活動安排，至於朱孝天的事情，她並沒有聽言承旭聊過。

朱孝天日前公開回應「被退出」F4，直接點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他潑髒水，自己拒絕對方三項要求後，就被單方面切斷聯繫，是透過外界消息，才知道自己被退出。對於朱孝天的說法，相信音樂表示不回應。

高欣欣、李國超婚宴眾星雲集，張鳳書（圖／小娛樂）

高欣欣、李國超12日補辦婚宴，昔日《飛龍在天》夥伴張鳳書、江宏恩都到場祝賀。張鳳書許久沒拍戲，上一部作品已是2022年《一家團圓》，談到近況，她透露兒子今年剛滿18歲、念大學，自己的生活就越來越自由，只不過關於兒子的事，她不方便多提，笑說要爭取同意才能講，僅透露兒子是讀演藝相關科系，「應該不會當演員，他才剛開始，還在摸索。」