F4復出確定變F3！朱孝天大嘴巴被踢掉 相信音樂曝未來計畫

台灣男團年！繼Energy重返流行音樂圈後，經典男團「F4」睽違16年再度合體站上天團五月天演唱會獻唱〈流星雨〉，令歌迷相當感動淚流，後來傳出相信音樂正在規劃F4復出，沒想到成員朱孝天多次暴雷，團隊忍無可忍，今（9日）傳出朱孝天將被排除在外，F4慘變F3，12月將在中國上海亮相。

根據《鏡報》獨家報導，五月天主唱阿信一手促成男團F4合體，重登演唱會舞台，讓歌迷相當驚喜且眾成員都樂觀看待復出，相信音樂開始為F4籌畫新專輯、巡演等等，只是還未等消息曝光，朱孝天多次在直播時爆雷，公開對粉絲說明許多保密細節，造成團隊諸多困擾，決定排除他復出，F4將變F3，成員僅有言承旭、周渝民與吳建豪。

至於新F3未來規劃，報導也說明3人會有合唱，也個別錄製單曲，有知情人士透露，阿信與周渝民日前現身台北市建國北路一處錄音室，讓粉絲們不禁期待能早日迎接偶像重生。

此外，F3的世界巡演將在12月展開，首站選在中國上海的梅賽德斯奔馳文化中心，此次世巡的製作人由阿信擔當。

對於種種消息傳言，相信音樂證實目前確實在籌備F3新歌和演唱會，「新歌何時上線以及演唱會日期會再進一步公布，請大家拭目以待。」

