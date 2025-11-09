F4恐變F3！新歌巡演傳獨缺朱孝天 相信音樂正面回應了
【緯來新聞網】男團F4成員由言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天組成，4人在今年7月在五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會同台亮相，引發熱烈關注。原定推出新專輯與巡演的重聚計畫，近日傳出遭遇變數，原訂4人合體的計畫恐剩3人，主因疑與朱孝天頻頻在直播中提前曝光巡迴演出和新專輯的相關消息，對此，相信音樂也做出回應。
F4恐變F3。（圖／相信音樂提供）
這次F4再聚首並非臨時起意，據悉，相信音樂已經籌備超過2年，目的就是為促成F4完整回歸。7月他們首度在台北大巨蛋合體演出，場面震撼，隨後又於北京鳥巢現身，喚醒無數粉絲的青春記憶。為展現個別魅力，公司甚至為4位成員量身打造個人表演橋段。
成員之一的朱孝天在演唱會結束後，便在直播中透露「已經錄了2首新歌」，並提到公司希望他們能將重心放在團體合作上。他的言論被外界認為過早曝光機密內容，引起內部擔憂與不滿，導致整體規劃出現不小震盪。
根據《鏡報》報導指出，相信音樂經內部多次會議後，最終做出調整，暫時不納入朱孝天，轉為以3人形式推動全新「F3」企劃。新組合將由言承旭、周渝民與吳建豪擔綱，不僅會合體推出新單曲，3人也將分別推出個人新作品。
針對外界關心的進度，相信音樂強調：「F3的音樂與演唱會籌備都在進行中，相關細節會擇日公布，請大家拭目以待。」
