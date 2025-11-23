F4成絕響？演唱會名稱及場次申請公文曝光 演出人員名單獨缺這個姓氏
〔記者陳慧玲／台北報導〕F4今年曾兩度在五月天演唱會上合體，當時獻唱《流星雨》掀起滿滿回憶殺，原本粉絲期待言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天迎接明年25周年能展開大型巡演，不過日前傳出朱孝天將「除名」不在演出名單中，最新曝光的文件中，也獲得了證實。
從中國文旅部官網查詢到的批文顯示，「FOREVER 恆星之城巡迴演唱會-上海站」將於12月19日至12月22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行，演唱會名稱中未出現「F4」而是F加上星號，另外在列表的演出及工作人員名單中，完全未見「朱」姓人員，再次證實朱孝天不會在F4的合體演唱會上登場，雖然名單中也沒看到「言」姓人員，那是因為言承旭本名為廖洋震。
對於「F3」接下來推出新歌還有演唱會計畫，相信音樂表示：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」另外也表示演唱會將以最高規格籌備。如今批文下來，場次確定，接下來粉絲可以期待何時公布售票資訊。
