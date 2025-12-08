F4朱孝天怒嗆高層「抹黑潑髒水」 相信音樂僅4字回應
F4合體活動話題連日延燒，朱孝天今（8日）透過影片正式回應外界質疑，表示自己並未與相信音樂簽約，雙方僅處於合作意向溝通階段。他透露，數月前拒絕公司提出的幾項要求後，對方便「單方面切斷聯絡」，其後接連出現「因洩密延期」及「最終被退出」等說法，他也是被動得知消息。朱孝天甚至直接點名相信音樂高層要她高抬貴手，不要在用「抹黑、潑髒水」方式逼迫他自行退出。對此，相信音樂也做出回應。
朱孝天拍影片回應自己退出F4演唱會經過，他提到F4作為青春符號，不應被合約綁住，完全理解其他三位成員選擇合體活動並送上祝福。他表示，四人之間始終沒有心結，四人若有朝一日真正達成共識，他願意帶來粉絲期待的那場「青春售後服務」。影片中，他也針對近期網路謾罵與輿論壓力表示不滿。
朱孝天更直接點名相信音樂高層「艾姐」，指控對方前後說法不一，甚至採取「抹黑、潑髒水」的方式逼迫他自行退出，「如果妳不喜歡我，或覺得我不適任演出，可以直接告訴我，我一定會配合。」他強調自己願意溝通，但希望不再透過負面方式操作輿論。朱孝天隔空喊話：「你的目的既然已經達成了，那就希望你好好做這次演出也好、演唱會也好，那我就回歸到自己該做的事情就好了，麻煩你高抬貴手一下吧。」
值得注意的是，阿信在12月6日生日當天的貼文，似乎仍對「四人同台」保留希望。他寫道：「知道即使了盡全力，也不能期盼每個人都覺得滿意，我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花。」日前直播中他也坦言，「很多人說這不是他們最完整的希望的陣容，這個我們當然也都知道。接下來我們還是不會放棄任何機會，呈現給大家最想看的，所謂最完整的陣容」。如今朱孝天公開「撕破臉」，F4四人合體恐怕再度遙遙無期，對於朱孝天的種種指控與喊話，相信音樂僅回應四個字──「不予回應。」
