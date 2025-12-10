F4演唱會門票開賣！4場近5萬張票準備秒殺 搶票攻略鎖定三大平台

記者鄭尹翔／台北報導

F3加上阿信將舉辦演唱會。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會自宣布由言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信共同加入後，掀起歌迷期待值爆棚的熱潮。官方先前公布，上海場門票將於 12 月 10 日 15:00 於紛玩島、大麥、貓眼同步開賣，消息一出立刻引爆社群，粉絲直呼「終於等到了！」、「F4合體太夢幻！」搶票戰役即將開打。

五月天阿信將與F3合作演唱會。（圖／相信音樂）

這次的《F✦FOREVER 恆星之城》不僅因 F4 成員的再度同框受到高度關注，更因五月天阿信加入策劃、概念與表演，讓演唱會具有跨時代象徵。阿信表示，「F✦FOREVER 是一個舞台，也是一座屬於所有正在發光的人的城。」他強調 F 代表 Faith（信念）、Friends（朋友）、Fans（粉絲）、Family（家人），未來更歡迎更多朋友加入，「所有心中仍有那把青春火焰的人，都能走進這座恆星之城。」

日前釋出的 MV〈恆星不忘 Forever Forever〉更爆出多個經典名場面，其中最後一幕周渝民喊上吳建豪與五月天阿信，一同擁抱言承旭，形成讓粉絲瞬間淚崩的畫面。周渝民透露，「練團時還沒太強烈的感覺，但拍攝那天突然有種真實感湧上來。」這段自然流露的情感也成為粉絲口中的「最珍貴一幕」。

拍攝現場，F3 也提前替阿信慶生，三人模仿阿信的招牌手勢唱〈生日快樂歌〉讓阿信又害羞又開心。他笑稱：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」吳建豪則感性表示，感謝阿信願意陪他們一起開啟新的篇章，「希望把這件事好好完成。」言承旭也說，自從第一次站上台北大巨蛋後，人生彷彿開啟新旅程，「謝謝阿信帶我們實現這個夢想。」

《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會上海場將於 12 月 19 至 22 日於梅賽德斯-奔馳文化中心登場，門票 12 月 10 日起開賣，四場次大約4萬4千張門票，也預期將在秒殺壓力下爭搶一空。粉絲早已準備好刷新頁面、全力搶票，只為親眼見證這場跨時代組合的夢幻舞台。

