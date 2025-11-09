F4爆4缺1下月開唱！相信音樂證實了 阿信「身兼2重責」力挺F3

記者徐珮華／台北報導

偶像男團「F4」繼今年7月在五月天「5525 回到那一天」演唱會驚喜合體後，今（9）日傳出將正式回歸樂壇，不僅將推出全新作品，下月還將啟動世界巡演，首站就選在中國上海連開3場；只是計畫獨缺團員朱孝天，僅有周渝民、言承旭、吳建豪以「F3」之姿登場。對此，相信音樂也做出回應。

F4今晚合體擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

根據《鏡報》報導，「F3」下月將於上海「梅賽德斯奔馳文化中心」舉辦演唱會，並由五月天阿信擔任製作人，新作品也在籌備當中。相信音樂稍早向《三立新聞網》證實：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」至於演唱會內容，公司表示將以最高規格籌備，一切消息依官方公布為主，敬請期待。

五月天阿信擔任F4音樂製作及演唱會製作人。（圖／翻攝自阿信IG）

回顧今年7月，「F4」解散16年驚喜合體，當時一度傳出將籌備新歌及巡演正式復出，卻因朱孝天頻繁爆雷導致計畫喊卡。如今相信音樂證實重啟計畫，卻獨缺朱孝天，外界推測他當時的爆雷行為，恐怕就是此次回歸卻遭除名的關鍵原因之一。

