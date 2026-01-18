F4現身引暴動！《大濛》影廳內600人當演唱會嗨唱

《大濛》今日集結方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷，共同參與油條合影場。（圖／華文創）





電影《大濛》（A Foggy Tale）上映至今逾2個月，票房一路朝破億目標邁進，本週末一連舉辦3場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人，從「簽名會」、「油條合影場」到「手帕場」，逾2000個名額逐一兌現與影迷的約定，3場活動幾乎秒殺、場場爆滿，甚至出現黃牛票流竄情況，導演陳玉勳也直言：「出乎我的意料，一切都很有緣分。」

為與觀眾共享票房持續攀升的喜悅，主演方郁婷、柯煒林、9m88及特別演出劉冠廷，昨（17）日晚間齊聚西門國賓鉅院廳，與現場超過600名影迷逐一簽名互動，現場氣氛熱烈、笑聲不斷。其中，在片中飾演「趙公道」的柯煒林，當天一結束香港工作便直飛來台，直奔戲院加入簽名會活動，即便行程緊湊，他仍難掩興奮之情，與粉絲熱情互動、誠意十足。

導演陳玉勳（右）驚喜現身，替即將生日的演員柯煒林慶生，現場超過600名觀眾齊唱〈生日快樂歌〉氣氛溫暖動人。（圖／華文創）

柯煒林將於本月22日迎來34歲生日，片商也特別準備生日蛋糕驚喜慶生，現場超過600名觀眾齊唱〈生日快樂歌〉，氣氛溫暖動人。對此，柯煒林感性分享：「兩年前殺青時也剛好是生日，兩年後能這樣跟大家見面，真的覺得很不可思議。」談及票房即將邁向破億里程碑，柯煒林則信心表示：「我從一開始就對每一位工作人員、演員朋友都很有信心。」並喊話現場觀眾：「希望大家能繼續陪我們走下去。」

簽名會現場反應熱烈，在片中飾演「阿月」的方郁婷於映後分享，自己已經7刷《大濛》，導演陳玉勳隨即逗趣回應：「你好自戀。」一句話立刻引爆全場哄堂大笑。飾演姊姊「阿霞」的9m88則感性表示：「現在電影上映超過1個月，今天還有那麼多的觀眾朋友來到現場支持，我覺得真的非常開心。」

由於簽名會於晚間9點舉行，劉冠廷也打趣透露：「通常這個時間，我應該在床上陪兒子睡覺，托勳導的福，讓我可以站在這邊跟大家見面。」笑說很少在這麼晚可以看到這麼多人，真的非常開心。最後，劉冠廷更引用片中由他所飾演的「高金鐘」的經典台詞「錢這個東西就好像流水」，幽默呼籲影迷持續陪伴《大濛》一路邁向破億里程碑。

《大濛》今日舉辦油條合影場，實現與影迷的約定。（圖／華文創）

在網上呼聲極高的「油條合影場」於今（18）日盛大登場，活動一開賣即湧入大量影迷搶票，瞬間造成戲院售票系統當機，搶手程度可見一斑。而片中飾演哥哥「育雲」的曾敬驊也加入回饋陣容，眾人拿著電影經典橋段出現的油條，與近300名影迷合影。在映後與大家見面時，有影迷問到如果身處在《大濛》設定的民國40年代，會成為怎樣的人？柯煒林坦言：「每個年代要面對的東西不一樣，怎麼面對是自己的心態，我還是選擇當一個『擇善固執』的人。」方郁婷認同表示：「會跟阿月一樣，專心的做自己，對大家也要善良」；9m88則說：「不管在什麼時代，人性是一樣的，看完《大濛》會感覺到不管是市井小民、親戚、兄弟姐妹，純樸單純希望大家好的心情是非常可貴的，保持這樣的精神。」曾敬驊樸實回答：「那個時代的小人物很簡單，努力工作賺錢過生活。」劉冠廷幽默呼應飾演的角色高金鐘說：「還是會去偷東西送給別人，做一個劫富濟貧的人。」

此外，9m88也風趣引用故事內容向大家催票房：「差一點就要把阿雲的屍體找回來了， 差大家的錢，籌備一下就要破億了，所以麻煩大家幫我們找回弟弟跟哥哥！」今天特地向家中妻小「請假」的劉冠廷，逗趣表示：「終於可以像雨水、霧慢慢累積成破億的大雲，今天曾敬驊有來，代表錢快要籌到可以贖回來了！」在一旁的曾敬驊透露非常開心，也讓他搜集到第3部主演的破億電影。

為呼應片中多場直擊人心的催淚橋段，片商同日加碼推出「手帕場」，貼心送上電影周邊手帕，並派出《大濛》Foggy 4（簡稱F4）導演陳玉勳、柯煒林、曾敬驊、劉冠廷4位男神，映後現身影廳，回應影迷的支持，也為本週末３場粉絲回饋活動畫下溫暖而深刻的句點。



