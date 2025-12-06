F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻

〈恆星不忘Forever Forever〉新歌MV昨天無預警發布，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信一起合唱。（翻攝自相信音樂臉書）

F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。

今年7月時，五月天的演唱為找來偶像男團F4擔任嘉賓，這也是F4睽違12年來難得合體，並重新合唱經典歌曲〈流星雨〉，後來傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃。根據《鏡報》獨家報導，朱孝天在直播上「大嘴巴」透露消息，讓此計劃「胎死腹中」，將會以F3形式推出新歌。

相信音樂YouTube頻道昨天下午5點時，全球同步數位上線新歌〈恆星不忘Forever Forever〉MV，找來言承旭、吳建豪、周渝民、周杰倫及阿信一起合唱，果真不見朱孝天在其中。而這首歌的詞曲分別由阿信、周杰倫創作，被視為超夢幻的組合。

這首新歌曝光後，許多粉絲嗨翻湧入留言，「沒想到有一天會有這樣的組合，真的是青春大集合，實在太讓人感動」「超過兩百多歲的組合還可以帥成這樣，就在這了」「活在有你們的年代，真的真的好幸福！」「2026 全台畢業典禮歌曲已上線」「聽完想哭是正常嗎？」

