F4確定三缺一！朱孝天宣布開新公司：結束一些不好的事

F4將合體開巡演，朱孝天遭剔除在計畫中。（圖／相信音樂提供）

F4今年在五月天大巨蛋合體，掀起歌迷滿滿回憶殺，紛紛許願4人重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天在直播中不小心暴雷，導致合體計畫一度破局，唱片公司經過多次開會後，決定排除朱孝天，讓「F3」推出新歌，演唱會更將於12月起跑。至於被割捨掉的朱孝天，近日在新公司開業儀式時，強調「結束了一些不好的事情」，一句話讓人充滿無限遐想。

朱孝天近年重心都在直播帶貨上，近日事業更上一層樓，不僅開設傳播公司，還簽約老婆韓雯雯當藝人，他在開業儀式致詞：「我也是沒有想到，今天會就是莫名其妙走到這一步，一直以來都挺支持我的，我在這行也算摸滾跌爬了好一陣子」，接著強調：「結束了一些不好的事情，現在來到一個更好的開端」，至於何事則沒有明說。

朱孝天表示生平第一次開公司、當老闆，還有很多地方正在學習，希望合夥人及藝人們，都能繼續支持、指正他，好不容易結束致詞後，朱孝天終於放下緊繃情緒：「我都不知道我在幹嘛，整個雲裡霧裡的」。

朱孝天7月直播與粉絲互動時，提早爆雷F4合體後續計畫：「我的部分已經試唱，我試唱了兩首，但我不能跟你們分享，因為這個還沒有出來」，讓團隊十分慌張叮嚀「別再劇透」，如今因為某些原因不能與F3合體，相信音樂表示：「以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主」，詳細原因不願說明。

