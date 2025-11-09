F4確定缺1！「朱孝天話太多被踢出局」 F3新歌巡演年底有望

男團F4成員言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天跟吳建豪今年合體登上臺北大巨蛋當嘉賓。（圖／相信音樂提供）





五月天今年7月連三週唱進臺北大巨蛋，並於最後一天邀請來回憶殺男團F4，成員言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天跟吳建豪全部到齊重現〈流星雨〉，隨後F4也都有傳出合體活動的消息。豈料，今（9日）爆出F4將缺一朱孝天因為屢次直播「說溜嘴」，而決定以F3形式來展開未來活動。

根據《鏡報》獨家報導指出，男團F4被五月天主唱阿信成功促成合體後，相信音樂邊開始規劃未來專輯、世巡等規劃，卻沒想到過程中，會通過直播和粉絲互動、帶貨的朱孝天，卻屢次將團隊會議中尚未確定的細節爆出，讓團隊備感困擾。

為了完美推動F4復出，工作團隊確定排除朱孝天，讓言承旭、周渝民跟吳建豪以F3推出全新音樂規劃，除了團體歌曲，也會有個人單曲，還有知情人士透露日前阿信與周渝民現身北市建國北路的錄音室，為即將啟動的F3演唱會做準備。

此次，F3合體巡演將由阿信擔任製作人，並暫定於12月在上海的梅賽德斯奔馳文化中心一連舉辦3場開跑，而相信音樂也證實：「F3新歌與演唱會都在進行中，新歌何時上線以及演唱會日期會再進一步公布，請大家拭目以待。」



