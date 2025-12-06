F4神級合體獨缺朱孝天！妻曝他瘦15kg：鋪天蓋地的抹黑

天團五月天主唱阿信公開與周杰倫合作的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉MV，畫面中僅見言承旭、周渝民、吳建豪三人身影，朱孝天再度缺席。朱孝天妻子韓雯雯5日在直播中首度回應，透露丈夫為了呈現最佳狀態，1個多月瘦了15公斤，卻遭受鋪天蓋地的抹黑與惡意指責，懇請外界多些善意。

周渝民（左起）、吳建豪、周杰倫、言承旭、五月天阿信神級合唱新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂提供）

韓雯雯在直播中表示，看到朱孝天這段日子的狀態讓她很揪心，「為能有一個好的狀態，大家站在一起能非常和諧和好看的畫面，他整整一個多月的時間瘦了30斤，就是15公斤」。她強調，朱孝天一直跟她說為了F4合體這件事情，應該把身體調理好，「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈」。

韓雯雯說：「然後這段時間就突然一下，莫名其妙地鋪天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話就挺傷害他的」，韓雯雯說，朱孝天一直很想呈現給大家溫暖和諧的F4合體畫面，但卻遭受許多惡意攻擊。她透露夫妻倆這兩年狀態都特別好，「我跟天哥就是不想爭什麼、比什麼，過好兩個人安穩的小日子，我真的就很知足了」。

韓雯雯在直播中表示，看到朱孝天這段日子的狀態讓她很揪心。（圖／翻攝微博）

韓雯雯最後替老公緩頰說，「就懇請大家多一些善意吧！不要再用惡意的言語去傷害別人了，唉，更何況去傷害一個他只是一心期待、要去赴那場約的人」。她也強調，「其實我想跟你們說的是，《流星花園》不僅僅是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀，對不對？」希望外界能夠理解朱孝天的心情，別再有惡意攻擊或傷害。

F4日前在五月天演唱會合體。（圖／翻攝自相信音樂 臉書）

由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉在5日下午上線，該曲由周杰倫作曲、阿信作詞，打造「F✦ FOREVER」永恆之曲，他們表示這首歌是一眼瞬間的默契，是信念裡成長的樂章，更是一種曾經並肩成長、彼此照亮、跨越20多年仍能在同一片夜空相遇的默契。

