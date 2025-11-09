F4缺一人！朱孝天突宣布開公司：結束一些不好的事情

朱孝天宣布新公司開幕。翻攝自kenchu9 IG



偶像男團F4自2009年宣布解散後，今年7月再度在五月天演唱會上合體，令許多粉絲相當感動，期盼復出。然而，成員之一的朱孝天先前在個人直播上頻頻爆雷，讓策畫F4新專輯和演唱會的相信音樂相當頭痛，決定F4變成F3，與朱孝天的合作生變。而朱孝天本人未對此事回應，近日在忙他的新公司開幕，他表示：「結束了一些不好的事情」。

朱孝天在IG、小紅書等平台上傳新公司「磐音傳媒」開幕影片，在致詞環節中，他說「在人生新篇章，感恩支持，一起成長！願公司與夥伴們事業長虹，前程似錦。」

廣告 廣告

他還提到，「沒想到莫名其妙走到這一步，我們在這行也爬了好一陣子，結束了一些不好的事情，來到一個更好的開端，生平第一次自己開公司當老闆，希望我的合夥人，我的藝人多多支持我， 指正我，還有很多東西要學習，我會在這條路上努力學習。」

據網友猜測，磐音傳媒應是為了朱孝天的直播、生意、藝人合作有關。

F4變F3的傳聞已被相信音樂證實：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」不過到目前為止，朱孝天未對此事回應，而他先前也多次表示自己不適合演藝圈。

更多太報報導

張孝全認與《深度安靜》導演鬧分歧 準影帝「火已經在燒」

中國男星吳亦凡驚傳「絕食身亡」死於獄中 北京官方尚無回應

F4變F3！新歌巡演傳獨缺朱孝天 相信音樂回應了