F4缺一變F3沒了他！演唱會12月起跑 阿信將任音樂製作

記者黃鈺晴／綜合報導

五月天於今年7月的台北大巨蛋演唱會中，驚喜邀請男團F4合體擔任嘉賓，成員言承旭、周渝民（仔仔）、朱孝天跟吳建豪全部到齊，現場演唱經典歌曲〈流星雨〉掀起粉絲回憶殺，自此不斷有F4合體的傳聞。沒想到今（9）日卻爆出因朱孝天屢次直播「說溜嘴」，所以未來決定以F3形式來展開未來活動。

五月天於今年7月的台北大巨蛋演唱會中，驚喜邀請男團F4合體擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

根據《鏡報》報導，男團F4在演唱會中被促成合體後，傳出相信音樂有意開始規劃未來專輯、世巡等，但過程中，朱孝天卻不時在直播中將團隊會議未確定的細節爆出，讓團隊感到困擾。而據悉，除「F3」將推出新歌外，演唱會首站選擇在12月於上海梅賽德斯奔馳文化中心連開3場。

對此，相信音樂表示，「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」至於巡演，相信音樂也回應：「以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」

