F4被爆開唱「但沒有朱孝天」 相信音樂回應：阿信與三人共同策畫

F4先前擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

F4今年七月在五月天大巨蛋演唱會上合體，相隔12年重聚讓大批粉絲感動不已，之後再度於北京鳥巢登台，讓F4復出傳聞頻頻，現在更被爆將以三人形式舉行演唱會。

先前F4傳出正積極籌備新歌與巡演，但朱孝天接連在直播上暴雷，導致計畫一度喊卡。現在據《鏡報新聞網》報導，F4接下來將推出新歌，12月會在上海舉辦演唱會，但僅有言承旭、周渝民、吳建豪，沒有朱孝天。

對此傳聞，相信音樂回應：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策畫，一同規畫演唱會內容。」但沒有證實沒加入演出的人就是朱孝天，僅說：「會以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導