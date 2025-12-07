F4要選誰？白安鬆口吐2字 跨年再戰「新竹的風」：順其自然

「創作才女」白安今（7）日舉辦「與白安路邊野餐」活動。（圖／相信音樂提供）





「創作才女」白安日前發行第5張個人唱作專輯《星期八》，除了在台中、台北、高雄舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會外，今（7）日更舉辦「與白安路邊野餐」活動，吸引許多歌迷到場同樂，她更準備「香菜Mojito」特調給幸運歌迷。

白安在現場親手特調「香菜Mojito」給幸運的歌迷。（圖／相信音樂提供）

身為「香菜狂熱份子」的白安，在現場親手特調「香菜Mojito」給幸運的歌迷，並為特調取名為「星期八」，希望喝下這杯都能舒服又愜意，像過著星期八的日子一樣。她也笑說香菜不是人見人愛的菜，「跟我音樂蠻像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的…我會試著讓他喜歡！」

白安除了推出新專輯外，接下來也將舉辦巡迴演唱會，被問到會不會找師兄或是朋友當嘉賓，「師兄不會有，因為他們自己也很忙，好朋友的話還在邀請。」近期師兄阿信與周杰倫以及「F4」成員吳建豪、周渝民、言承旭推出新歌造成話題，白安也笑說已經聽了新歌，至於感覺如何，「很帥，就是為什麼還可以這麼帥」。

至於特別喜歡誰，白安笑回「那我選信哥好了，因為其他人其實我沒見過，但是如果以我過往的審美的話，我通常喜歡眼睛小。」但她想想阿信的眼睛好像蠻大的，於是立刻改口「他是我尊重的兄長」，讓現場笑翻。

白安坦言，雖然沒有看過《流星花園》，但當時F4暴紅的程度幾乎是家喻戶曉，就是大家的偶像，她也許願如果有機會，希望可以寫歌給他們，「我會覺得很榮幸」。而跨年將近，白安這次將再度挑戰「新竹的風」，被問到有沒有做什麼準備，她笑說「我沒有想要對抗，反正吹走就吹走，就是順其自然，就讓它吹吧。」



