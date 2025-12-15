F4變F3不是沒原因？朱孝天昔嗆「跟他們在一起太痛苦」遭網友翻出

朱孝天曾在節目中表示成為F4讓他很痛苦。翻攝康熙好經典YouTube

「F4」的3位成員言承旭、吳建豪、周渝民，將攜手五月天阿信於12月19至22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，令歌迷相當期待。成員朱孝天不僅未參與演出，還跟相信音樂的高層撕破臉，隨著話題持續延燒，朱孝天過去在節目中的發言也被網友翻出。

朱孝天曾與周渝民一同錄製《康熙來了》，節目中，2人聊到成名後所承受的壓力，朱孝天坦言自己始終難以適應演藝圈生活，更說「我做藝人跟他們（F4）在一起實在太痛苦了」，語出驚人。當時周渝民則試圖緩頰，認為實際狀況並沒有如此誇張。

周渝民曾與朱孝天在節目中受訪。翻攝康熙好經典YouTube

節目中聊到與粉絲互動時，周渝民以日本粉絲文化為例，表示日本粉絲普遍有禮貌，即便在街頭遇到藝人，也不會出現過度打擾的情形。不料朱孝天隨即反駁，指出日本當地仍有來自中國及其他國家的粉絲，認為實際情況並非如此單純，讓周渝民一時語塞，只能苦笑回應。

朱孝天還分享自身經驗，透露曾在日本搭電車時未戴口罩，被中國粉絲認出後不斷攀談，讓他感到相當困擾。他表示自己當下只能簡單應付，最後默默戴上口罩，但對方仍一路說個不停，直到下車前還不斷替他加油，讓他直言「都不知道在加油什麼」。

朱孝天昔日在節目中的發言被網友翻出。翻攝康熙好經典YouTube

該段節目內容近日被重新挖出，並在社群平台引發討論，不少網友在Threads留言，對朱孝天的說法表達不滿與質疑，有人認為他的態度顯得自負，明明很沉浸在F4光環，但硬要表現出不在乎的樣子，狠酸朱孝天是「典型自卑型人格」。



