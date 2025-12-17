F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

楊一展與「偶像劇教母」柴智屏一起出席時尚活動。（圖／記者黃雅琪攝影）





由言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天組成的男團F4，2001年共演《流星花園》掀起風潮；相隔12年後，於五月天台北大巨蛋演唱會合體當嘉賓獻唱，但後續推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉和巡演，朱孝天爆出鬧翻眾人被除名。「偶像劇教母」柴智屏今（17）日出席年度時尚指標盛事「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，也做出回應。

柴智屏認為，所謂的團體應該是有志一同為了目標和理想往前走，就算今天朱孝天沒有接受到相關邀約，但他仍然是F4成員之一是永遠不可能改變的；她說在網路看到一個說法是2025年朱孝天退團，痛批：「我認為這是很荒謬的，因為他們曾經是F4的角色這件事情是無庸置疑的。F4變成F3是對漫畫老師蠻不尊重的說法。」

柴智屏坦言，當初看見F4在大巨蛋合體開唱很感動，但他們平常也不是一天到晚相處在一起的，因此也沒有誰應該當和事佬去關說這件事：「有一天他們想聚在一起，不管吃飯、不管要上台、不管要演戲這都是有可能性的，我是認為不需要用一個團體的名義去捆綁他們的活動。」

被問到朱孝天在直播上透露工作內容一事，柴智屏說她認識的朱孝天個性沒有太大改變：「他就是一個比較不太世故的大男孩，我覺得他有一點衝動，如果當初有答應人家的邀約要上台，但是自己又想到直播的時候講什麼共同的行程，這也對邀約者跟對其他3個人蠻不尊重的，但因為他的性格從以前到現在都差不多，所以也不覺得奇怪。」

柴智屏說跟他們4個人都很熟悉，但沒有計劃要促成他們同團，過去在《流星花園》拍攝及宣傳等活動已經是很棒的回憶：「中間其實也有很多人來問說『有沒有可能促成他們的一些活動』，以我對他們4個的了解這不是錢的問題，是他們4個人一直都沒有一個共同的目標跟想法，讓他們4個往前走。」



