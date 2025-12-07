F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉

記者林宜君／台北報導

F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。

F4正式變成「F3」讓外界驚訝，尤其朱孝天並未參與全新企劃。（圖／翻攝自朱孝天IG）

F4正式變成「F3」讓外界驚訝，尤其朱孝天並未參與全新企劃。韓雯雯開直播表示，朱孝天從7月起一直努力準備，還為合體瘦下約15公斤，並多次表態期盼參與重聚。韓雯雯語氣無奈地喊話︰「不要再用惡意的言語傷害他。」希望能替老公平反。然而直播內容迅速遭網友反擊，不少粉絲立刻翻出朱孝天過去開直播時的發言截圖。朱孝天曾直言與F4成員「不熟」，更對團體歌曲展現強烈不耐，朱孝天甚至說出︰「F4的歌有什麼好放的，你愛聽自己去聽，反正我不喜歡……唱太多了，很煩你知道嗎？」網友認為這些言論直接打臉韓雯雯，批評夫妻倆「太會裝」。

如今朱孝天未入列新作，加上舊言論持續被翻出，爭議不但沒有因此平息，反而越燒越旺，F4這段跨越二十年的兄弟情，也因此再度成為外界討論焦點。（圖／相信音樂提供）

許多留言湧入批評︰「這對夫妻什麼話都說成這樣了」、「沒有他，整個F4質感真的乾淨多了」、「唱煩那句不是他自己說的？」、「老婆現在是在幫忙洗白嗎？」反彈聲浪快速延燒。此外，有粉絲日前在朱孝天直播中詢問他是否是「自己不願意參加F3演唱會」。原本曖昧的問題竟釣出朱孝天本人親口回應︰「沒錯」，等於間接承認自己不願意合體，使外界猜測與團員關係確實不如表面融洽。如今朱孝天未入列新作，加上舊言論持續被翻出，爭議不但沒有因此平息，反而越燒越旺。F4這段跨越二十年的兄弟情，也因此再度成為外界討論焦點。

