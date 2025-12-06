F4變F3驚喜合體周杰倫、五月天阿信 「朱孝天被踢」掀議！本尊昔這樣說

不久前在五月天演唱會上世紀合體的男團F4，近日卻以F3陣容合體五月天阿信和周杰倫推出新歌，獨缺朱孝天引發熱議。（圖／相信音樂提供）

傳奇男團F4在五月天演唱會上「世紀合體」後，下一步動向備受關注，但原本粉絲十分期待的合體計畫，卻意外以三缺一「F3」陣容亮相，還與五月天阿信、周杰倫合作推出新歌MV。然而成員朱孝天未現身，也引發他是否被踢出的揣測，但有網友提出可能是他不願意去，本尊也直球回應了。

近日F3（言承旭、周渝民、吳建豪）與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌，還特地拍攝MV，作品曝光後引發網友熱議，有人感嘆怎麼三缺一，但也有網友直言「丟掉一個朱孝天，換來阿信和周杰倫，很划算」。不過朱孝天陸籍女星妻子韓雯雯在直播中護夫，公開透露朱孝天為了重啟巡演，1個多月狠瘦15公斤，卻屢遭外界誤會、嘲諷不斷，讓她很心疼。

但有網友看不下去韓雯雯的說法，提供朱孝天昔日在小紅書上直播的留言截圖，有人問朱孝天「他們3個開F3演唱會真的不帶你嗎？」馬上有朱孝天粉絲護航，回覆「有沒有可能是他不願去？」結果釣出本尊在底下回應說回覆「沒錯」。這也讓許多F4粉絲認為不是F4踢走朱孝天，是朱孝天自己不參與，如今才變成這種結果。

有網友在朱孝天直播上問F3開演唱會是否不帶他一起，粉絲認為說不定是朱孝天不願意去，本尊在底下回應「沒錯」。（圖／翻攝自朱孝天小紅書）

事實上，朱孝天缺席F4新歌與巡演，被不少人聯想到有與他多次在直播中「大嘴巴」有關；他過去多次向粉絲透露尚未公開的合體細節，也坦言與其他成員私下不熟、生活沒交集、甚至不認同F4歌曲，引發部分粉絲不滿。

另一方面，相信音樂今年11月已證實F3巡演計畫，將於12月從上海開跑，由五月天阿信擔任製作人，並協助音樂製作與演出規劃，也強調「他們三人在多次會議中提出許多創意，也參與整體策劃」，希望以最高規格打造全新演唱會。

