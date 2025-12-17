F4變F3！柴智屏直批荒謬 不意外朱孝天暴雷：性格20年都沒變

F4變成F3，製作人柴智屏直言荒謬。（圖／相信音樂提供）

經典男團F4近期因合體活動「缺一人」引發熱議，外界盛傳朱孝天因多次爭議發言與主辦單位相信音樂關係緊張，甚至遭排除在合體名單之外。一手打造F4、《流星花園》的製作人柴智屏，17日出席活動時首度正面回應，直言外界將此事形容為「F4變F3」的說法「非常荒謬」。

柴智屏17日晚間現身台北圓山飯店，參加「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，受訪時針對F4合體缺席風波釐清觀念。她強調：「F4是《流星花園》劇中的角色，他們從來就不是一個『真正的團體』。」她指出，真正的團體應該具備共同目標與方向，但F4本質上是戲劇角色的延伸，而非以偶像團體形式運作。

楊一展、柴智屏出席活動。（圖／TAFAD GALA提供）

對於外界以「退團」或「F4變F3」形容朱孝天未參與合體，柴智屏直言這樣的說法不僅失真，也「是對漫畫原作者的不尊重」。她認為，單一活動未邀請某位成員，並不等同於退出團體，更不該過度延伸解讀。

針對朱孝天與相信音樂緊張一事，柴智屏也分享自身觀察，表示自己從2001年起就認識朱孝天，對其個性相當了解，「他的個性到現在其實沒有改變，確實比較衝動，就是一個滿不太世故的大男孩。」

柴智屏也進一步提到朱孝天的行為，若已答應參與活動，卻在公開直播中提前透露尚未對外公布的資訊，「這對其他的合作夥伴來說，確實是不尊重的行為。」

至於粉絲高度期待的F4是否還有機會再度完整合體，柴智屏坦言沒這個打算。她表示，當年四人因戲劇而聚首，留下許多珍貴回憶，但隨著時間推移，各自走上不同人生道路，「要不要再合作，真的不是錢的問題，而是彼此已經沒有共同的目標了。」

