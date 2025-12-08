F4重回舞台獨缺他！ 朱孝天稱被潑髒水：看新聞才得知被退出

F4重回舞台獨缺他，朱孝天首度回應。（翻攝朱孝天IG）

偶像男團F4今年7月間驚喜現身五月天演唱會助陣，繼Energy又一歷史男團復活，不過近來言承旭、周渝民、吳建豪和五月天阿信、周杰倫推出新作品，獨缺朱孝天，朱妻、中國女星韓雯雯日前為先生抱屈，朱孝天今（8日）則親自拍影片回應，稱透過新聞才知道自己被退出，還點名相信音樂潑髒水，要對方高抬貴手。

F4今年7月華麗登台後，後續傳出有望辦巡迴，但朱孝天是否加入一直都是討論話題，他因愛開直播「分享」、兩岸立場鮮明等，都成為討論焦點，直到上月相信音樂證實，言承旭、周渝民、吳建豪3人將在上海舉行巡迴演唱會，12月5日相信音樂則發布3人加上周杰倫、阿信合作新作〈恆星不忘Forever Forever〉，都直接證實朱孝天出局。

廣告 廣告

隨後韓雯雯開直播護尪，稱朱孝天7月起就努力準備，還為此瘦身約15公斤，喊話外界別再惡意攻擊；今（8日）朱孝天則透過社群影片回應，表示並未和相信音樂簽約，合作一直都以討論意向方式合作，並稱自己正式拒絕對方3個要求後，相信音樂就單方切斷聯繫，朱控「接著就出現了因為我洩密要延期，再來是出現了因為我洩密最終要認痛割捨我，這些所謂的新聞點」。

朱孝天稱，自己也是透過新聞得知「被退出」，所以這次活動肯定不會參與，雖然有些遺憾，但也必須對外說明；朱孝天還直接點名「相信音樂艾姐」，要對方別「抹黑、潑髒水」，認為對方用意不明，且行事與當初談的內容不一，朱還要對方高抬貴手。





更多《鏡新聞》報導

美而快董座涉毆運將 網紅妻發聲：因先生個人行為，真心對不起

早上8點朋友「狂抱怨台灣爛」 女歌手飆台語譙：真的不爽就搬走

黃安返台「驚喜高德導航能用」 喊：台灣島每條街都清清楚楚