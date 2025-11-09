「F4」下月上海巡演被爆沒有朱孝天 相信音樂證實：阿信邀3人共同策劃

「F4」吳建豪（後排左起）、周渝民、言承旭、朱孝天7月登上「五月天」演唱會。翻攝相信音樂臉書



「F4」言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天7月12日現身五月天5525＋1「回到那一天」25周年巡迴演唱會台北大巨蛋最終場，接著同月27日再登上北京鳥巢，睽違12年合體掀回憶殺，今（11╱9）卻爆出F4的新專輯、上海巡演計畫中沒有朱孝天，對此，他們所屬相信音樂證實「五月天」阿信除給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人，「阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容」。

朱孝天因之前頻在抖音直播暴雷「F4」工作行程，讓合作關係生變，近日突宣布自立門戶開傳播公司，他致詞時說：「我也是沒有想到今天，就是莫名其妙走到這一步。」還意有所指地說自己剛結束了一些不好的事情，「現在來到一個更好的開端」。

對於「F4」下月巡演沒有朱孝天，相信音樂證實阿信是演唱會製作人，「在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想」。表示將以最高規格籌備這次演唱會，要粉絲敬請期待。

