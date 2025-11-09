F4「合體生變」確定三缺一！朱孝天無預警宣布新身分：結束了一些不好的事情

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

偶像男團F4由言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪組成，今年7月睽違16年在五月天演唱會上驚喜合體，演唱經典歌曲〈流星雨〉，掀起歌迷滿滿回憶殺，紛紛敲碗4人重返歌壇，不料今（9）日卻傳出在籌備的過程中，朱孝天因在個人直播上頻頻劇透，讓唱片公司決定將他排除合體計劃，由剩下的「F3」推出新歌並進行巡演。雖然朱孝天未對此事作出回應，但昨（8）日他在社群貼出為新公司剪綵慶祝的影片，其中他在致詞中提到「結束了一些不好的事情，迎來全新的開始」，一句話掀起網友熱議，紛紛猜測有言外之意。

朱孝天昨（8）日宣布成立傳媒公司「磐音傳媒」，迎來全新的開始。（圖／朱孝天小紅書）

朱孝天近年將發展重心轉往中國，活躍在直播與電商領域，他昨日在IG、小紅書等平台宣布成立傳媒公司「磐音傳媒」、迎來全新的開始，旗下也已經有簽約藝人，包括他的老婆韓雯雯和其他直播主，據上傳的公司開業影片顯示，朱孝天在開業儀式致詞中提到，「我也是沒有想到今天，就是莫名其妙走到這一步，結束了一些不好的事情，現在來到一個更好的開端」，並強調自己還有很多東西要學習，希望合夥人與藝人多多支持。

對此，網友猜測朱孝天所說「結束不好的事情」是指F4合體生變一事，紛紛留言，「缺了一個都不完美了」、「一直覺得朱是F4裡最接地氣的那個」、「怎麼回事？難過真的缺一，都不完美了」。

據《鏡報》報導，F4確定重啟團體演唱會計畫，但朱孝天因屢次在直播中劇透，不僅讓公司相當頭痛，也使合體計畫一度破局，經討論後，決定由言承旭、周渝民、吳建豪組成「F3」，一同推出新歌以及展開世界巡演。對此，相信音樂回應，五月天阿信除擔任音樂製作人外，還將參與演唱會的製作規劃，「阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃」，強調將以最高規格籌備這次演唱會，一切消息依官方公布為主。

