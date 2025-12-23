F4-1上海演唱會落幕 阿信長文揭「替補朱孝天」原因

F4-1上海演唱會落幕，阿信揭替補朱孝天原因。（資料圖／李威德攝）

男星言承旭、周渝民、吳建豪22日完成睽違多年的合體演唱會，總共吸引近5萬觀眾入場，加上擔綱製作人的五月天主唱阿信也親自下場，帶給粉絲不同驚喜的限定組合。不過，先前因朱孝天缺席引發爭議，對此，阿信也發聲感謝朱孝天，更揭露自己答應上場的原因。

阿信23日發文感謝言承旭、周渝民、吳建豪、《流星花園》的製作人柴智屏，以及「暫時未能赴約」的朱孝天，坦言「我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力為你們呈現最完整的風景」，就算要在幾乎爆滿的行程裡，努力準備4天的演唱會內容，他仍然感到很開心、很榮幸。

說到接受F3的演出邀約，阿信坦承那本來就是屬於F3的舞台，「是因為我不忍心讓這四面台始終空著一個角落，不忍心讓他們三人獨自承受所有壓力，更不忍心讓等待了20年的你們落空」，直言團體的出現陪伴許多人成長，所以無論如何都要將這份禮物送到粉絲面前，感人地說：「當年我們都是青春的流星群，如今你們都是能夠發光發熱的恆星體。」

貼文曝光後，引來大批網友熱情回應，「你已經做得很好了！很完美了」、「一個月22場耶〜真的別累壞了」、「謝謝你總給我們最好的」、「我是建議你放下手機快去睡覺」、「以後你的世界都會有防撞條」，最後阿信更自嘲在舞台上的意外：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」，希望大家能喜歡這次的表演。

