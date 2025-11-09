F4-1重啟巡演 朱孝天確定出局

F4成員吳建豪（後排左起）、周渝民、言承旭、朱孝天，7月曾合體為五月天演唱會擔任驚喜嘉賓。（資料照片）

偶像天團「F4」今年7月驚喜合體，擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓獻唱〈流星雨〉，掀起滿滿回憶殺。許多網友敲碗F4再度回歸舉辦演唱會，不料成員朱孝天在直播中頻頻「爆雷」、不受控，傳出讓計畫生變，他也因此被踢出局，由「F3」重啟巡演並推出新歌。

五月天阿信成功促成F4聚首後，開始為F4籌備專輯與巡演計畫，但多次在消息尚未定案時，就被朱孝天在直播提前曝光，外傳為避免再有突發狀況，團隊決定忍痛壯士斷腕，改以「F3」言承旭、周渝民與吳建豪繼續演出計畫，首站定於12月登陸上海。

而朱孝天8日在社群宣布成立新的傳媒公司，並表示「結束了一些不好的事情，現在來到更好的開端」，他親自主持開幕儀式，還簽下多位藝人，其中包括妻子韓雯雯。

對此，相信音樂回應：「會以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」並透露阿信除了擔任音樂製作人，也將一肩扛起演唱會製作人重任，「阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策畫，一同規畫演唱會內容。」回應中只提及「3人」，證實只有3人回歸巡迴演唱會。

此外，阿信行程滿檔，除了忙於「F3」巡演外，五月天台中跨年演唱會「5525+1回到那一天」昨開賣即完售，且確認「不會加場」。五月天將與幸運搶到票的五迷一起迎接新年。