F5亮相！周董、阿信、F3唱新曲 「浮誇手勢」遭網友KUSO

阿信和周杰倫以及吳建豪、周渝民、言承旭，五位男神合體發布全新單曲。（圖／翻攝自相信音樂日常 YT）





阿信和周杰倫以及吳建豪、周渝民、言承旭，五位男神合體發布全新單曲，不過MV中五位男神的動作被網友形容手勢超浮誇、感覺有點老氣！

不斷抓空氣也引來網友KUSO惡搞，配上老歌做成伴唱帶，而F3這次回歸，除了出新歌外也將進行巡演，不過卻獨獨少了朱孝天，對此朱孝天的老婆就在直播中替他抱不平。

歌曲恆星不忘Forever Forever：「Forever Forever，Forever Forever，無論你走到哪，也要在同一片天空下發光。」

站在藍色星空下深情大合唱，你沒看錯，周杰倫、周渝民還有阿信、言承旭和吳建豪，組成的F5全新亮相。其中吳建豪和言承旭更是胸前深V一路開到底，讓歌迷眼睛大吃冰淇淋。五位男星史詩級大合體，推出最新單曲。

歌曲恆星不忘Forever Forever：「重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

五月天阿信結尾大飆高音，不過大家唱歌時除了動嘴之外，手也實在超忙碌，不停抓抓抓抓空氣，不少觀眾留言笑說還以為是在拍護手霜廣告，更有網友惡搞玩創意。

網友二創片段堅持：「不怕失敗慢慢向前走，命運不是天注定。」

表情動作怎麼配上台語歌，絲毫沒有違和感，還有。

網友二創片段笨小孩：「哎喲向著天空拜一拜呀，別想不開。」

絢麗又浮誇的手勢搭配復古老歌，簡直一秒坐上80年代時光機。F3趁著拍MV的空檔幫阿信50歲生日慶生，3人玩得不亦樂乎，F3近期除了再度合體出新歌之外也行程滿檔，將在12月舉行巡演，只是這次重磅回歸少了朱孝天，先前就曾因為朱孝天，多次在直播中洩漏保密內容，影響宣傳，這次完全被排擠在外，妻子韓雯雯在直播中替老公鳴不平。

朱孝天妻子韓雯雯：「他也是滿心期待，真的沒有任何一點鬆懈，一直想把最好的狀態呈現給大家。」

韓雯雯心疼透露朱孝天這陣子瘦了15公斤，但現在和F4分手得非常徹底，恐怕再也不能一起去看流星雨。



