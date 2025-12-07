「F5」夢幻合體推新歌被酸爆 名嘴逆風挺： 組合耳目一新

F4日前推出新歌「恆星不忘」，五月天阿信及周杰倫驚喜獻聲。(圖／相信音樂國際股份有限公司臉書)

F4日前推出新歌「恆星不忘」，五月天阿信及周杰倫驚喜獻聲，成為最大彩蛋，不過脆上卻是負評不斷，痛批曲風老派、賣弄情懷，對此，名嘴狄志為則是逆風力挺，強調這個全新組合不僅是回憶殺，也是一場青春的重製。

F4即將啟動新專輯與新巡演計畫，不過成員之一的朱孝天，在直播過程頻頻洩漏機密，最終慘遭除名，近來推出新歌「恆星不忘」，五月天阿信及周杰倫驚喜獻聲，讓MV上架短短一天，點閱率就超過709萬，可見五人魅力依舊驚人，不過評價相當兩極，不乏許多網友留言嘲諷：「年輕人不愛這種曲風」、「真的老土」、「感覺就是隨便出首歌再撈一筆」、「有夠難聽，尷尬到頭皮發麻」、「聽得出來很沒有質感，很芭樂很油」。

雖然網路上罵聲一片，不過名嘴狄志為倒是逆風力挺，他表示這個組合讓人耳目一新，而且合作計畫還能保密到滴水不漏，雖然出道時間差不多，但是各自在不同領域發光發熱，「F3（言承旭、吳建豪、周渝民）代表的是我們心中的偶像青春，五月天阿信是樂團靈魂，而周杰倫，則是橫跨世代的華語流行天王」，他強調這個組合不僅是懷舊，而是用新的方式，讓過去的青春與現在的創作對話。

狄志為指出朱孝天遭到除名後，加入五月天阿信及周杰倫變成「F5」，反倒成了升級版的創意，這種破天荒的神組合，讓MV上架沒多久後，點閱就超過23萬，他強調這不僅是場回憶殺，而是一場青春的重製，不僅是懷念過去，而是邀請粉絲一同前進，讓他對F3未來相當看好，「我想他們的巡迴演唱會，有這兩位天王加持，不爆滿也很困難」。

